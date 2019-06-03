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Около 80% украинцев готовы голосовать на парламентских выборах - опрос

Около 80% украинцев готовы голосовать на парламентских выборах - опрос

КИЕВ. 3 июня. УНН. Около 80% украинцев готовы голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, которые состоятся 21 июля. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, передает корреспондент УНН.

"У нас есть около 80% населения страны, которое готово голосовать на (парламентских - ред.) выборах. Показатель тех, кто не хочет и сказал, что не придет на выборы, составляет - 14,9%", - сказал Дмитрук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

Справка: "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" проведен Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром "Социальный мониторинг". Данные приведены по результатам трех волн ролингового опроса, проведенного с 20 мая по 31 мая 2019 года.

Источник: УНН
Теги: опрос, голосование, парламентские выборы
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