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Проект Избирательного кодекса Рада начнет рассматривать 6 июня

Проект Избирательного кодекса Рада начнет рассматривать 6 июня

КИЕВ. 3 июня. УНН. Уже 6 июня после обеда народные депутаты начнут рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми списками. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Ориентировочно после обеда в четверг (6 июня - ред.) рекомендуется, чтобы мы пришли к рассмотрению проекта Избирательного кодекса №31121. Аппарат практически без выходных работал, чтобы подготовить таблицу о временных следственных комиссиях, и я очень рассчитываю, что аппарат успеет подготовить таблицы к Избирательному кодексу. Это один из крупнейших проектов, которые мы рассматривали во время своей каденции, и я очень рассчитываю, что успеют подготовить к четвергу", - отметил Парубий.

По его словам, это самый масштабный проект закона этой каденции парламента.

При этом он добавил, что законопроект требует очень профессиональной и компетентной работы при рассмотрении поправок к законопроекту, поскольку профильный комитет рекомендовал его рассмотреть сразу в зале, без повторного рассмотрения на комитете.

"Я верю, что мы сможем еще на летней сессии принять Избирательный кодекс с открытыми списками", - добавил спикер.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение проекта закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, кодекс
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