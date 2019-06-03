Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага начал заслушивать стороны по делу Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первой выступает Россия, которая представляет свои возражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Россия открыла первый раунд устных выступлений по своим предварительным возражениям по делу Украины против России в Международном суде ООН", - сообщили в суде.

Возражения России касаются наличия у суда юрисдикции по украинскому "большому иску", сообщила ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Украина представит свою позицию по иску против России в Международном суде ООН во вторник, 4 июня.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.