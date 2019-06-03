У Президента просят Раду безотлагательно рассмотреть два законопроекта

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины подал как неотложные законопроект об импичменте, а также по обеспечению возможности реализации военнослужащими, выполняющими задачи по отражению агрессии РФ, права свободно избирать народных депутатов. Об этом заявил представитель Президента Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе Президентом Украины на выполнение своих обещаний был внесен в Верховную Раду законопроект об импичменте (номер 10340), после этого Президент Украины направил письмо на имя председателя Верховной Рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона Украины о внесении изменений в статью 80 об обеспечении возможности реализации военнослужащими, выполняющими задачи по отражению агрессии РФ, права свободно избирать народных депутатов", - отметил Стефанчук.

По его словам, эти законопроекты требуют внеочередного рассмотрения.

"Я хочу обратиться с просьбой, что все данные вопросы требуют внеочередной подготовки рассмотрения и определены Президентом как неотложные, поэтому очень прошу найти возможность сотрудничества по этим законопроектам", - добавил при этом Стефанчук.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.



