Баканов назвал задачи, поставленные Зеленским перед СБУ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал задачи, которые поставил перед СБУ Президент Владимир Зеленский. Об этом Баканов сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Президент Украины поставил перед службой четкую задачу. Это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность. Больше не будет никаких "крышевальников", никаких надзирателей за никакими бизнесами, никакими теневыми сделками", - сказал Баканов.

По его словам, главная задача СБУ – вывести теневой бизнес из тени.

"Потому что именно он является кормовой базой для коррупции. Служба больше никогда не будет оглядываться на какие фамилии, и мы будем действовать решительно и уверенно. Только в пределах и способом, предусмотренным законом", - отметил Баканова.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.