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В состав российской делегации в Гааге вошел "замминистра образования Крыма"

В состав российской делегации в Гааге вошел "замминистра образования Крыма"

КИЕВ. 3 июня. УНН. В состав делегации России на слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации вошел "замминистра образования Крыма" Айдер Аблятипов. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, передает УНН.

"Кстати, российские агрессоры приехали с делегацией более 40 человек, среди которых – известный своей беспринципностью и особым лакейством "замминистра образования Крыма" Айдер Аблятипов", - написал Чубаров.

Он заявил, что российская сторона "будет пытаться преподнести этот факт чуть ли не как прорыв международной изоляции Крыма".

"...но все объясняется очень просто: Нидерланды предоставили разовую визу Аблятипову и только по причине того, что он включен одной из сторон судебного процесса как участник на заседании", - добавил Чубаров.

По его словам, сразу после завершения заседания суда Аблятипов должен немедленно уехать из Нидерландов.

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Напомним, 3-7 июня 2019 года в Гааге (Нидерланды) состоятся слушания Международного суда ООН по делу о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия на слушаниях в Международном суде в Гааге планирует доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела "Украина против Российской Федерации".

В понедельник, 3 июня, Международный суд ООН рассмотрит возражения РФ в иске Украины.

Украина же представит свою позицию в суде во вторник, 4 июня.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Рефат Чубаров, Международный суд ООН

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
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