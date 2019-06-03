Регистрация | Вход |
USD: 26,85 -0,0179  EUR: 29,95 0,0258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 03 июня 2019 13:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7455
Версия для печати

РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по поданному Украиной иску

РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по поданному Украиной иску

КИЕВ. 3 июня. УНН. Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России относительно предполагаемого нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Гааге посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Российская сторона, отметил он, "намерена доказать, что иск, поданный Украиной, должен быть отклонен в связи с отсутствием юрисдикции".

"Украинская сторона пытается использовать две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов. Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами", - заявил российский дипломат.

"Искусственный характер текущего разбирательства также подтверждается тем фактом, что оно связано с двумя абсолютно разными ситуациями и, соответственно, представляет собой два разных дела", - заявил он.

Со слов Лобача, первая часть украинского дела относится к развитию ситуации на Донбассе, а вторая часть касается обвинений в расовой дискриминации в Крыму. "Настоящей целью" дела он назвал возвращение Россией аннексированного Крыма Украине.

Напомним, 3 июня Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Международный суд ООН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.