Появился текст президентского законопроекта, который нормирует голосования военных

КИЕВ. 3 июня. УНН. В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих. Сейчас на сайте ВР уже доступен текст документа. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады Украины, передает УНН.

Законопроект был внесен в Верховную Раду еще 31 мая, сегодня он направлен на рассмотрение профильного комитета - по вопросам национальной безопасности и обороны.

В проекте закона, в частности, предлагается закрепить в Законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" положений о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

Такие специальные избирательные участки, как и другие специальные избирательные участки, будут образовываться в случае необходимости Центральной избирательной комиссией не позднее чем за десять дней до дня голосования, по представлению Министерства обороны Украины, внесенным не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Президента просят Раду безотлагательно рассмотреть два законопроекта

Кроме того, законопроектом предусматривается, что избиратель, который включен в список избирателей на образованном в исключительном случае Центральной избирательной комиссией специальном избирательном участке в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которая находится за пределами одномандатного округа, к которому такой избиратель отнесен на основании сведений Государственного реестра избирателей о его избирательный адрес, имеет право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.



