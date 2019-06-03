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Законопроект о незаконном обогащении передали для оценки международным партнерам

Законопроект о незаконном обогащении передали для оценки международным партнерам

КИЕВ. 3 июня. УНН. Рабочая группа по работе над законом об ответственности за незаконное обогащение создала законопроект и теперь передала его на рассмотрение международным партнерам. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"У нас есть 13 законопроектов, мы создали рабочую группу и делаем, как всегда это делаем для того, чтобы все было, как это выразили и представители посольств, в том числе представительство ЕС, и МВФ. Мы создали этот проект и сейчас прислали его в посольство США, европейские посольства, МВФ и ждем ответ", - отметил Кожемякин.

По его словам, согласно регламенту, Верховная Рада должна рассмотреть этот законопроект, а потом уже вносить новый, если будет такая необходимость.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.

Источник: УНН
Теги: законопроект
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