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У Президента готовы менять процедуру импичмента уже с новой Радой

У Президента готовы менять процедуру импичмента уже с новой Радой

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 3 июня. УНН. Команда Президента Владимира Зеленского готова вносить изменения в Конституцию в части импичмента для упрощения этой процедуры уже при новом составе Верховной Рады, поскольку процесс внесения изменений в Основной закон займет полтора-два года. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Сегодня принятия изменений в Конституцию - это от полутора до двух лет деятельности Верховной Рады. Мы готовы упростить процедуру импичмента, но этот законопроект написан в пределах, в рамках и способом, которые предусмотрены Конституцией на сегодня. Но мы готовы с новым составом Верховной Рады делать честные и прозрачные правила отзыва всех - независимо от того, это Президент, или это депутат", - отметил Стефанчук.

По его словам, в Украине необходимо отдельно законодательно прописать норму процедуры отзыва Президента, поэтому авторы законопроекта в команде Зеленского переписали нормы Конституции в закон.

При этом он добавил, что кроме того, государство требует и упрощения процедуры отзыва народных депутатов.

Напомним, Президент Украины подал в ВР как неотложные законопроект об импичмента, а также по обеспечению возможности реализации военнослужащими, выполняющими задачи по отражению агрессии РФ, права свободно избирать народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Президент, импичмент
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