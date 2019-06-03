Трехсторонняя группа по урегулированию конфликта на Донбассе встретится 5 июня

КИЕВ. 3 июня. УНН. Трехсторонняя встреча по переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске 5 июня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"У нас есть общая позиция (с нашим международными партнерами - ред.) - это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - отметил Зеленский.

По его словам, в команде Президента уже есть наработки относительно дальнейших шагов по урегулированию ситуации. При этом он заверил, что никто из новой власти не собирается "сдавать страну или торговать территориями".

На прошлой неделе министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал, что Президент Украины Владимир Зеленский представит новую команду переговорщиков от Украины в минской трехсторонний контактной группе с урегулирования конфликта на Донбассе.



