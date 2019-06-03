Мендель официально назначена пресс-секретарем Зеленского

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленским своим указом назначил на должность пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель, сообщает УНН.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну Пресс-секретарем Президента Украины", - говорится в Указе № 350/2019.

Как сообщал УНН, в команде Зеленского сообщили, что Мендель прошла конкурсный отбор.

Сообщалось, что Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.