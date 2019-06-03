Президент требует конкретных сроков выполнения минских договоренностей

КИЕВ. 3 июня. УНН. Все пункты минских договоренностей должны иметь конкретные сроки исполнения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"У нашей группы есть конкретные предложения, но я очень хотел бы, чтобы эти конкретные предложения - у нас нет много лет на прекращение войны и продолжения в Минске - были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что наработки новой команды никоим образом не касаются "торговли территориями или сдачи страны".

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.