Кучма уверен в возможности активизировать минский процесс

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинская сторона уже подготовила предложения, способные активизировать минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонид Кучма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - цитирует слова Кучмы пресс-служба. По его словам, уже "есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс".

Руководитель украинской делегации ТКГ также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы.

Во время брифинга Кучма заявил, что сейчас есть возможности достичь положительных сдвигов в переговорном процессе.

"У меня есть такая возможность в той группе, которая создана в нормандском формате, внести свой вклад. И если мы принимаем какие-то решения, то они должны выполняться здесь. Сегодня есть возможность работать на благо выполнения тех проблем, которые сегодня существуют в Украине", - отметил Кучма.

По его словам, он привык принимать решения и брать на себя ответственность за них, в то же время, он не готов выполнять роль "свадебного генерала" во время переговоров.

При этом он добавил, что не смог не согласится на предложение возглавить контактную группу на переговорах в минском формате, поскольку переживает за судьбу страны, переживающей "не лучшие времена".

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.