Регистрация | Вход |
USD: 26,85 -0,0179  EUR: 29,95 0,0258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 03 июня 2019 15:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3330
Версия для печати

Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время жатвы

Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время жатвы

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинская сторона во время встречи в минском формате будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время жатвы. Об этом заявил руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонид Кучма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров в Минске, должен стать вопрос безопасности в целом.

Руководитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, оккупация, перемирие, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.