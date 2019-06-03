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У Президента не вносили повторно как неотложный законопроект о публичных закупках

У Президента не вносили повторно как неотложный законопроект о публичных закупках

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент повторно не вносил как неотложный на этой пленарной неделе на рассмотрение Верховной Рады законопроект о публичных закупках. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Мы задавали этот вопрос, мы определили его как первоочередной. Сегодня мы его не ставили в качестве первоочередного, так как появляются новые инициативы от депутатов. Мы внесли это предложение, мы понимали всею важность, но мы имеем то, что имеем", - отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас главное - чтобы выборы прошли с наличием экономического обоснования.

При этом он добавил, что если народные депутаты считают, что проблему публичных закупок при подготовке к внеочередным выборам в Раду можно решить по-другому, то они должны предложить свои варианты.

Напомним, народные депутаты Украины могут рассмотреть проект закона об изменениях в законе о публичных закупках уже в четверг, 6 июня, в случае, если представитель Президента будет настаивать на безотлагательном рассмотрении.

Источник: УНН
Теги: законопроект, закупки
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