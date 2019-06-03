Филарет провел срочное собрание настоятелей храмов Киева

КИЕВ. 3 июня. УНН. Глава Украинской православной церкви Украины Киевского патриархата патриарх Филарет провел собрание настоятелей храмов Киева. Об этом сообщила пресс-служба патриарха, передает УНН.

"3 июня 2019 года Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет провел в своей резиденции собрание настоятелей храмов города Киева. Во время собрания Святейший Владыка проинформировал духовенство о ходе событий в Украинской Православной Церкви и обсудил с присутствующими актуальные вопросы церковной жизни", - отметили в пресс-службе.

В то же время, ранее в СМИ появилась информация, что закрытые для прессы и общества сборы были срочно организованы для того, чтобы заставить столичное духовенство присягнуть на верность Филарету.

По данным издания Сerkvarium, Филарет, как руководитель Киевской епархии, приказал собрать все духовенство у себя в резиденции (ул. Пушкинская, 36). Документально приглашения не были оформлены - информацию каждому священнику передавал по телефону архиепископ Вышгородский Агапит, наместник Михайловского Златоверхого монастыря, член Священного Синода ПЦУ.

Есть данные, что запланировано, без согласования с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием, Филарет планировал назначить нового наместника Выдубицкого монастыря. Сейчас, по источникам Cerkvarium, архимандрит Макарий отказался выполнять требования Филарета. Следующее мероприятие под названием "Народно-церковный собор" под руководством митрополита Филарета запланировано на 11 июня.

Напомним, признание недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата подтолкнет ее руководителя патриарха Филарета к дальнейшим провокациям в адрес Православной церкви Украины.