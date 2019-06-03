Вятрович: суть письма послов Польши и Израиля о памятнике Шухевичу российская

КИЕВ. 3 июня. УНН. Содержание письма посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона к мэру Ивано-Франковска с протестом из-за открытия в этом городе памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу является повторением тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения. Об этом председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но в Украине послы обеих стран, кажется, нашли общий язык (в оригіналі - "спільну мову" - ред.). Хотя правильнее будет сказать "общий язык", и конечно, он "русский". Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его - российская. Ведь содержание - повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", - написал Вятрович.

Напомним, послы Польши и Израиля выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу.

Добавим, памятник главнокомандующему УПА Роману Шухевичу в Ивано-Франковске открыли ко Дню Героев 23 мая.