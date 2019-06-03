Новости: Политика
Понедельник, 3 июня 2019, 15:32 • Ангелина Литинская • 4890
Зеленский назначил представителя в КСУ
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ф.Вениславского представителем президента в Конституционном Суде Украины. Соответствующий указ размещен на сайте Президента, сообщает УНН.
"Назначить Вениславского Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины", - говорится в тексте указа №351/2019.
Напомним, на должность пресс-секретаря главы государства Владимир Зеленский назначил Юлию Мендель.
Ранее УНН сообщал, что большинство судей КСУ считают указ Зеленского о роспуске Рады неконституционным.
Источник: УНН
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