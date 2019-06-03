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На сайте Кабмина новая петиция по повышению заработной платы медицинским работникам

На сайте Кабмина новая петиция по повышению заработной платы медицинским работникам

КИЕВ. 3 июня. УНН. На официальном портале Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию по повышению зарплаты работникам учреждений здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на сайт Кабинета Министров Украины.

Официальный сбор подписей начался 28 мая 2019 года, и продлится еще 86 дней. На сегодня петицию подписали 150 из необходимых 25 000 человек.

"Зарплата медсестер начисляется в соответствии с условиями оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения (приказ Минтруда и Минздрава от 05.10.2005 № 308/519). Подсчет осуществляется в зависимости от должностного оклада, а также с учетом дополнительных выплат, размер которых утверждается администрацией каждого медучреждения отдельно. Такое решение главный врач принимает в пределах способности заведения, зафиксированной в фонде зарплаты ", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что это не первая попытка достучаться до власти, чтобы вопросы низкой заработной платы были рассмотрены. Похожая петиция более года назад была размещена на официальном портале Президента, но к сожалению не смогла собрать достаточное количество подписей.

Ранее сообщалось о заработной плате врачей в медучреждениях "первички" в Киеве.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, медики, петиция
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