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У Президента подтвердили визит Пинчука в Администрацию

У Президента подтвердили визит Пинчука в Администрацию

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинский бизнесмен Виктор Пинчук действительно посещал Президента Владимира Зеленского в его администрации в пятницу, 31 мая. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга возле АП, передает корреспондент УНН.

"Виктор Пинчук действительно приезжал в Администрацию Президента 31 мая и приезжал он со вторым Президентом Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу", - отметила Мендель.

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Напомним, второй Президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее СМИ писали о визите Пинчука в АП.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, визит
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