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В АПУ выбирают между несколькими локациями для нового офиса

В АПУ выбирают между несколькими локациями для нового офиса

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сейчас Администрация Президента Украины рассматривает возможность переезда с Банковой в другое здание - выбирают между несколькими. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.

"Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть тщательно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и для того, чтобы деньги просто не выбрасывались. Эти вопросы рассматриваются, они подсчитываются, и мы увидим, куда сможем переехать", - отметила Мендель.

По ее словам, АПУ в частности не занимается закупкой новой техники - вместо той, что была вывезена из Администрации представителями предыдущей власти, поскольку в первую очередь решает вопрос о возможном переезде из здания на Банковой.

Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Источник: УНН
Теги: пресс-конференция, Администрация президента, Президент
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