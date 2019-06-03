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Зеленский едет в Брюссель задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО - пресс-секретарь

Зеленский едет в Брюссель задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО - пресс-секретарь

Юлия Мендель

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский едет в первый свой зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.

"Главная цель первого зарубежного визита Президента Владимира Зеленского - предоставить четкий и недвусмысленный сигнал партнерам о неизменности курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции. Президент говорил об этом в своих заявлениях во время избирательной кампании, во время телефонных разговоров с западными лидерами. Во время визита это будет подтверждено на уровне личных контактов", - отметила Мендель.

По ее словам, на встречах с руководством ЕС и НАТО Президент планирует отметить, что новое руководство государства взяло курс на глубинные преобразования и коренные реформы, в частности - бескомпромиссную борьбу с коррупцией.

"Президент ожидает от зарубежных партнеров подтверждения дальнейшей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, а также финансовой, организационной и экспертной помощи процесса реформ в Украине", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

При этом она уточнила, что глава государства планирует встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и своим коллегой президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала детали подготовки первого зарубежного визита Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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