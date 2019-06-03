В ГФС представили главу налоговой службы Верланова

КИЕВ. 3 июня. УНН. Коллективу Государственной фискальной службы сегодня представили нового руководителя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова. Об этом сообщила пресс-служГФС, передает УНН.

Так, нового главу Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова представила коллективу фискальной службы министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Также в мероприятии приняли участие бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, представители офиса технической помощи Казначейства США при ГФС, проекта GIZ "Поддержка реформы управления государственными финансами" и проекта по реализации Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM), представительства ЕС в Украине и представительства МВФ.

Как сообщал УНН, глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов назвал первые шаги на посту главы налоговой службы.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров создал Государственную налоговую и Государственную таможенную службы, реорганизовав Государственную фискальную службу путем деления. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявило конкурс на руководителей двух ГПС и ГМС. 8 мая 2019 года распоряжением Кабмина № 286-р председателем Государственной налоговой службы назначен победитель конкурса Сергей Верланов.