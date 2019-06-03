Дело "налоговых площадок" Клименко будут слушать в зале, где судили убийцу Столыпина

КИЕВ. 3 июня. УНН. Определено место слушания уголовного производства в отношении так называемых "налоговых площадок". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Днепровского райсуда столицы, в производстве которого находится указанное дело.

"Пресс-служба Днепровского районного суда города Киева информирует, что уголовное производство по обвинению Бойцова С.В., Борисенко В.В., Гулки А.В., Денисюка С.Ф., Драгуна А.А., Дубеля В.С., Задорожного В.П., Козака Г.Л., Корсун А.Н., Кравченко Ю.Н., Криволапова А.В., Лахтадир А.М., Лизун Б.П., Липинского А.В., Лукина А.А., Мальцевой В.В., Масловой Т.И., Мостипана Ю.Е., Назарука С.М., Оксанич О.В., Фролова О.Б., Циркуну К.В., Шинкаренко С.В., Яценко А.П., в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.364 УК Украины, и по обвинению Анипова А.Н. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины, назначено на 14-00 часов 4 июня 2019 года, состоится в зале судебного заседания по улице Владимирской, 15 (помещение Печерского районного суда города Киева)", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по обустройству зала мебелью и техникой. Местное управление Судебной администрации уверяет, что к 4 июня 2019 года зал судебного заседания будет готов к слушанию дела.

Как стало известно УНН, именно в этом зале рассматривались дело убийцы Петра Столыпина Дмитрия Багрова.

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Напомним, Днепровский суд Киева перенес подготовительное заседание по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн на 4 июня. В этом уголовном разбирательстве фигурирует более 50 обвиняемых. Обвинение поддерживает военная прокуратура и там ожидают длительного рассмотрения дела.

На подготовительном заседании сторона защиты заявила ходатайство о переносе судебного слушания в другое помещение, ведь всем подсудимым и защитникам не хватает мест - всего необходимо 78 рабочих мест. Суд согласился перенести заседание.

Как сообщал УНН, по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, министр времен Януковича Клименко и его приспешники ограбили каждого украинца на 300 долларов.