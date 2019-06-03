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Маркарова назвала основные задачи Государственной налоговой службы

Маркарова назвала основные задачи Государственной налоговой службы

Оксана Маркарова

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр финансов Оксана Маркарова обозначила три основные составляющие работы новосозданной налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Главной ее задачей должно стать развитие прозрачных отношений с налогоплательщиками. Для добросовестных плательщиков налоговая является надежным партнером для тех, кто не платит налоги, - жестким", - отметили в ГФС.

Также внимание будет уделяться развитию самой службы.

"Ее работники должны получать достойное материальное обеспечение и достойную заработную плату. Сама же налоговая служба как институт должна высоко оценивается и уважаться в обществе", - сказано в сообщении.

Маркарова отметила, что переходный период фискальной службы в налоговую и таможенную должен быть незаметным для бизнеса и должен стать одним из факторов развития экономики.

В свою очередь председатель государственной налоговой службы Сергей Верланов отметил, что налоговая служба находится фактически в нескольких шагах от старта полноценного выполнения обязанностей по администрированию налогов и единого взноса.

"Функционал нашей службы должен быть готов к достаточно быстрой трансформации. Времени мало, будем двигаться очень динамично. ГНС открыта к сотрудничеству с международными донорами и партнерами по ее дальнейшей трансформации в сервисную службу европейского образца", - сказал Верланов.

Он отметил, что в последние годы уровень сотрудничества с бизнесом был достаточно высоким, но налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать уровень сервиса для всех типов бизнеса.

По его словам, будут внедряться решения, направленные на клиента, на прозрачность и антикоррупционность. Верланов добавил, что именно это один из функционалов, который должен стать ежедневной практикой.

"Наша с вами задача сделать уплату налогов легким и почетным делом. Считаю, что в ближайшее время мы должны показать новое качество трансформационных процессов", - подчеркнул Верланов.

Напомним, сегодня министр финансов Украины Оксана Маркарова представила коллективу ГФС нового главу Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Ранее Верланов называл первые шаги на посту главы налоговой службы.

Источник: УНН
Теги: налоговая служба, Оксана Маркарова

В тексте упоминаются

Маркарова Оксана
Маркарова Оксана
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