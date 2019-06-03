У Президента прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

КИЕВ. 3 июня. УНН. Ситуация в Харькове со сносом памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в Украине в последние годы. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.

"Ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы. А также - свидетельство крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом", - отметила Мендель.

По ее словам, закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические достопримечательности связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины.

"Итак, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним, так же, как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове", - добавила Мендель.

Как отметила пресс-секретарь, Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Это предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

"Городской глава, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону", - подчеркнула спикер.

При этом она уточнила, что реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ Президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.

"Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - резюмировала Мендель.

Напомним, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.