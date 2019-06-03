КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине при участии европейских советников начали работу над отделением ГТС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".

"АО "Укртрансгаз" привлек экспертов из ведущих европейских газотранспортных компаний к развитию работы независимого Оператора ГТС Украины. Своих представителей делегировал Консорциум газовых компаний ЕС, которые поддерживают процесс анбандлинга украинской ГТС и заинтересованы в дальнейшем участии в управлении системой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опыт советников поможет в развитии управленческих процессов и технических регламентов оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС и лучших европейских практик.

В частности, эксперты будут принимать активное участие в проекте отделения и помогать в прохождении сертификации нового оператора ГТС со стороны НКРЕКУ и Секретариата Энергетического Сообщества до конца текущего года.

"Привлечение этих специалистов является первым этапом сотрудничества между украинским и европейскими операторами ГТС в рамках Соглашения о создании совместной рабочей группы, которое было подписано в начале апреля текущего года", - добавили в "Укртрансгазе".

Сегодня, 3 июня, представители компаний GRTgaz SA (Франция), Gasunie (Нидерланды) и Snam SpA (Италия) начали работу на должностях советников генерального директора филиала "Оператор ГТС Украины" АО "Укртрансгаз".

Среди представителей европейских газотранспортных компаний:

• Yves Brulle (Ив Брюлле), представитель GRTgaz - советник по вопросам развития сети и инвестиционного планирования. Ранее - старший аналитик по стратегии GRTgaz (Франция).

• Willem Coppoolse (Уильям Копулс), представитель Gasunie - советник по коммерческой деятельности. Ранее - директор по развитию бизнеса в регионе Россия и Украина ENGIE Europe NECST.

• Vincenzo Mauro Cannizzo (Винчензо Мауро Каниццо), представитель Snam - советник по вопросам газоизмерений и метрологии. Ранее - глава департамента качества услуг Snam (Италия).

• Andrea Rovelli (Андреа Ровелли), представитель Snam - советник по эксплуатации сети и вопросам охраны труда и экологии. Ранее - руководитель проекта по управлению рисками Snam (Италия).

Напомним, в мае 2019 Кабмин утвердил решение об отделении (анбандлинге) ГТС.

Как сообщал УНН, между компанией НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинетом министров существуют определенные противоречия относительно процедуры анбандлинга.