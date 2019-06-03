Совет финстабильности хотят созвать вне очереди из-за рисков запуска рынка электроэнергии

КИЕВ. 3 июня. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку инициирует внеочередной созыв Совета финансовой стабильности из-за рисков запуска рынка электроэнергии. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев в Facebook, передает УНН.

"Реализация реформы рынка электрической энергии в сегодняшнем виде создает большие риски финансовой стабильности в Украине ... Как председатель НКЦБФР обратился к руководителям других регуляторов, НБУ, Минфину, с предложением созвать внеочередное заседание Совета финансовой стабильности. У нас есть что предложить коллегам на рассмотрение. НКЦБФР системно подходит к регулированию и организации финансовых и товарных рынков, применяя единые принципы, которые могут обеспечить их эффективность - прозрачность и конкурентность", - написал Хромаев в соцсети.

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По его словам, реализация реформы рынка электрической энергии в сегодняшнем виде создает большие риски финансовой стабильности в Украине. В частности, по мнению чиновника, неурегулированность обеспечения платежей в системе порождает большие риски накопления долгов между производителями сектора, потребителями, финансовыми учреждениями. Кроме того, как отметил Хромаев, в нынешнем виде реформа не обеспечит адекватных цен на энергоносители, что приведет к искажению цен и увеличения дисбалансов.

При этом он добавил, что при поддержке ЕС НКЦБФР завершила разработку плана развития энергетических рынков - на основе передовых практик ЕС, и в соответствии со стандартами Энергетического сообщества ЕС, который следует немедленно вводить.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины пока не видит необходимости и возможности переносить запуск энергетического рынка, который запланирован на 1 июля.