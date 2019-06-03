В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о незаконном обогащении

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского касательно незаконного обогащения, сообщает УНН.

Так, сегодня, 3 июня, в ВР зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов №10358.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что президент вскоре направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщал УНН, законопроект о незаконном обогащении передали для оценки международным партнерам.