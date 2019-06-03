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Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил

Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил

КИЕВ. 3 июня. УНН. Государственная служба статистики Украины зарабатывает одну гривну, расходуя при этом более ста. За последний год Госстат заработал в тысячу раз меньше, чем потратил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитическую информацию Опендатабот.

По 2018 года Главное управление Госстата предоставило услуг на 1,7 млн гривен. Вместе с прибылью территориальных органов общая сумма составила 9,6 млн гривен.

К платным услугам относятся организация и проведение статистических исследований, не предусмотренных государственным планом, проверка правильности ссылок в документах, предоставления сведений из ЕГРПОУ, создание и ведение баз статистических данных и тому подобное.

В то же время за 2018 года Госстат потратил 1,5 млрд гривен. В эту сумму вошли зарплаты сотрудников, их командировки и отпуска, коммунальные услуги, ремонт помещений, приобретение оборудования и тому подобное.

Аналитики Опендатабот предлагают сделать услуги по предоставлению статистической информации вообще бесплатными.

Напомним, Счетная палата сообщила, кто наименее эффективно использует госсредства.

Источник: УНН
Теги: Госстат, доходы
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