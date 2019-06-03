Президента призвали взять на контроль дело Сытника и Лещенко

КИЕВ. 3 июня. УНН. Общественная организация "Национальный интерес Украины" обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль резонансное расследование Госбюро расследований по факту вмешательства Украины в процесс демократических выборов Президента США в интересах кандидата Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу общественников.

"Мы совершенно четко понимаем, что главные фигуранты расследования: директор НАБУ Сытник (Артем Сытник - ред.) и народный депутат Лещенко (Сергей Лещенко) – обладающие большим влиянием, знакомствами и покровителями, будут всячески препятствовать расследованию.

Поэтому мы считаем необходимым обратиться и заручиться поддержкой Президента Украины как гаранта Конституции и соблюдения законов для осуществления независимого расследования правоохранителями данного резонансного дела", - объяснили свою инициативу в ОО "Национальный интерес Украины".

Общественники также уверены, что народный депутат Лещенко будет стремиться повторно стать депутатом парламента, чтобы получить неприкосновенность и избежать в такой способ расследования, открытого Специализированной антикоррупционной прокуратурой от 16 мая по факту получения неправомерной выгоды в виде элитной квартиры в центре Киева.

"Ввиду этих фактов, мы предостерегаем политическую партию "Слуга Народа" от какого-либо сотрудничества с Сергеем Лещенко, а взамен просим наоборот – проследить за тем, чтобы "квартирное дело" было расследовано НАБУ, а решение было прозрачным и политически неангажированным, как это было ранее.

Также мы просим Президента Зеленского сдвинуть с мертвой точки вопрос аудита НАБУ, провести оценку эффективности Бюро с последующим предоставлением отчета для общественности и сопоставлению потраченных средств Украинских налогоплательщиков и реального результата Бюро.

Искренне надеемся, что с приходом нового Президента страна меняется к лучшему, а резонансные дела и задачи не будут откладывать в долгий ящик", - резюмировали в общественной организации.