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Советник президента Украины сообщил возможный срок встречи с Трампом

Советник президента Украины сообщил возможный срок встречи с Трампом

КИЕВ. 4 июня. УНН. Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в интервью “Радио Свобода” назвал возможный срок встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, пишет УНН.

Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом США. Приглашение поступило 30 мая этого года. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Дата визита Зеленского в США пока не названа.

На вопрос журналиста: “сейчас о дате можно говорить, когда встретятся Владимир Зеленский и Дональд Трамп?” — советник главы государства сообщил, что: “Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 года), но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложные и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки”.

Напоминаем, российские СМИ подтвердили, что Трамп направил приглашение Зеленскому.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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