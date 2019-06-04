КС Украины рассмотрит форму производство по представлению 62 нардепов о роспуске ВР

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня Конституционный суд Украины рассмотрит определение формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске парламента, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КС Украины.

“Рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов”, — указано в сообщении суда.

Напомним, большинство судей Конституционного суда Украины считают указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным. Источник отметил, что в настоящее время позиция судей Конституционного суда Украины относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского не изменилась и они продолжают считать, что данное решение не соответствует главному закону страны.