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Украина сегодня представит позицию в суде ООН по иску против РФ

Украина сегодня представит позицию в суде ООН по иску против РФ

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина во вторник, 4 июня, в течение трех часов будет представлять контраргументы на позицию Российской Федерации в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага. Об этом заявила накануне заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения в суде ООН дела по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Мы считаем, что мы хорошо подготовились, у нас есть контраргументы, которые мы завтра (4 июня - ред.) будем представлять в течение трех часов в этом суде. Главной картой является подготовленная комплексная работа. Меморандум является основой всей нашей позиции, но после того, как россияне предоставили свои возражения, была подготовлена наша письменная позиция,.. и завтра (4 июня - ред.) вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Россия, Донбасс, Крым, Украина, Международный суд ООН

В тексте упоминаются

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
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