В МИД рассказали, как работают в условиях отставки Климкина

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет продолжать выполнять свои обязанности в статусе "и.о.", пока не будет назначен новый глава ведомства, а, собственно, Министерство иностранных дел Украины работает в штатном режиме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире UA:Українське радіо, передает УНН.

"МИД работает в штатном режиме, все дипломатические учреждения обеспечивают реализацию поставленных задач, планов у нас много, поэтому никакие двусторонние отношения, ни многосторонние отношения и сотрудничество не пострадают от этой политической ситуации, которая сейчас есть в Украине", - отметил Боднар.

По его словам, рекомендовать кандидатуры на пост главы МИД относится к компетенции Президента. "Если будет голосование и соответственно будут приняты решения, Павел Анатольевич может оставаться в статусе и.о. до формирования нового правительства и назначения нового министра", - добавил при этом чиновник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внесет кандидатуру нового министра иностранных дел Украины, как только в парламенте проголосуют за отставку действующего министра Павла Климкина.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Позже в Раду поступил президентский проект постановления об увольнении Климкина. Комитет Рады по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел.