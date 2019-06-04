В МИД рассказали, чего ждут от визита Зеленского в Брюссель

КИЕВ. 4 июня. УНН. Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель позволит подготовить мероприятия по линии Евросоюза и НАТО, а также решит определенные конкретные вопросы двустороннего сотрудничества с соседними европейскими странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире UA: Украинское радио, передает УНН.

"Мы надеемся, что результаты этого визита позволят должным образом подготовить следующие мероприятия по линии ЕС и НАТО, в частности, саммит Украина-ЕС. Кроме того, мы надеемся на решение конкретных вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества с нашими соседями. И - очень важно - это европейская солидарность и противодействие российской агрессии", - отметил замминистра.

По его словам, очень важно, что первый визит нового президента происходит именно в Брюсселе. Во время этого визита планируются встречи также с рядом европейских лидеров - в том числе с польским президентом Анджеем Дудой, а не только с руководством ЕС.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский едет в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.