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Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ

Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина начала представление контраргументов на позицию Российской Федерации в Международном суде ООН в нидерландском городе Гаага по своему иску по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Украина начала свой первый раунд устных выступлений относительно предыдущих возражений, выдвинутых Россией, в деле Украина против России перед Международным судом ООН", - сообщили в пресс-службе суда.

Первой начала выступление Агент Украины на слушаниях, заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Перед заседанием Зеркаль заявила, что задача Украины на сегодняшнем раунде слушаний в Международном суде ООН в Гааге заключается в представлении дела без манипуляций РФ и доказательстве того, что суд ООН имеет юрисдикцию для рассмотрения украинского иска. Иск касается Крыма и Донбасса.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Россия, Донбасс, Крым, Украина, Международный суд ООН

В тексте упоминаются

Зеркаль Елена
Зеркаль Елена
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