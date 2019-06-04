Рада планирует увеличить штрафы за отказ льготникам в проезде

КИЕВ. 4 июня. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №1004 об увеличении штрафов за безосновательный отказ перевозчиков в льготном проезде в общественном транспорте. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Целью проекта закона о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан является минимизация случаев безосновательного отказа водителей автомобильных транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности от предусмотренной законом льготной перевозки граждан.

Как доложил один из авторов законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" Максим Бурбак, на данный момент штраф за отказ в льготной перевозке льготников составляет 136 грн, что позволяет водителям маршрутных такси массово отказывать в льготном проезде, в частности, ветеранам АТО. Законопроект же увеличивает штраф до 2550 грн.

Впрочем, во время обсуждения народные депутаты высказали мнение, что техническое повышение штрафов не решит проблему, поскольку перевозчики не получают компенсацию за перевозку льготников. Поэтому, парламентарии должны разработать и принять комплексный закон.

Напомним, Окружной административный суд города Киева принял решение, согласно которому льготный проезд в общественном транспорте, обеспечивающийся в наличной форме, не может ограничиваться 30 поездками.