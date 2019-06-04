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Рада начала рассмотрение законопроекта о ВСК

Рада начала рассмотрение законопроекта о ВСК

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты Украины начали рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Профильный комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять закон во втором чтении и в целом.

Проект Закона Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" разработан с целью обеспечения обязательств, которые являются частью коалиционного соглашения Верховной Рады Украины VIII созыва, в соответствии с которой, помимо прочего, определена необходимость устранения пробелов в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Напомним, в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, ВСК ВР
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