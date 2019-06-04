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Зеленский посочувствовал президенту Израиля в связи со смертью его жены

Зеленский посочувствовал президенту Израиля в связи со смертью его жены

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования израильскому коллеге Реувену Ривлину в связи со смертью его жены Нехамы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"С огромной печалью узнал о смерти жены президента Израиля Реувена Ривлина - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - отметил Зеленский.

Напомним, жена десятого президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин умерла в возрасте 73 лет после операции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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