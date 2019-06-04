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У Путина отреагировали на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

У Путина отреагировали на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Леонид Кучма

КИЕВ. 4 июня. УНН. Второй президент Украины Леонид Кучма является авторитетным и опытным политиком, но при его возвращении в переговорный процесс по Донбассу важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы (украинского - ред.) государства", - сказал представитель Кремля.

Президент Украины 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Минские соглашения, Кучма, переговоры, Дмитрий Песков, Президент, Владимир Зеленский
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