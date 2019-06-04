Заместитель министра обороны Павловский увольняется с военной службы

КИЕВ. 4 июня. УНН. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии для определения степени годности к прохождению военной службы с последующим принятием решения об увольнении с военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Во исполнение требований Закона "О национальной безопасности Украины", Указа Президента "О Стратегическом оборонном бюллетне Украины", где определены принципы внедрения демократически гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в октябре 2017 года заместителя министра обороны задержали по делу о махинациях в МОУ на 149 млн грн.

Соломенский суд Киева избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца и обязал носить браслет.