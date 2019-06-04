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Незаконное обогащение будет наказываться на срок до 12 лет - АПУ

Незаконное обогащение будет наказываться на срок до 12 лет - АПУ

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президентский законопроект о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность, только когда размер убытков государства будет достигать 11,5 млн грн, и в особых случаях будет караться лишением свободы до 12 лет. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Уголовная ответственность будет наступать только тогда, когда размер причиненного государству ущерба является значительным. Мы сознательно пошли на увеличение этого размера до 12 необлагаемых минимумов - это на сегодня составляет около 11,5 млн грн, или 380 тыс. евро", - отметил Рябошапка.

По его словам, это было сделано для того, чтобы не отвлекать антикоррупционные органы мелкими делами. Санкция за незаконное обогащение в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и даже до 12 лет - в особых случаях.

При этом он добавил, что все дела, в которых фигурирует незаконное обогащение на сумму более 30 тыс. евро, но до 380 тыс. евро, будет рассматриваться в порядке гражданской процедуры, в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов.

Напомним, законопроект о незаконном обогащении позволяет конфискацию по старым делам НАБУ и САП.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Администрация президента
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