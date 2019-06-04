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СМИ: попытка лишить Албанию безвиза с ЕС является предупреждением для Украины

СМИ: попытка лишить Албанию безвиза с ЕС является предупреждением для Украины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Попытка Нидерландов приостановить безвизовый режим с ЕС для граждан Албании должна служить предупреждением для Украины и Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter брюссельского корреспондента “Радио Свобода” Рикарда Йозвяка.

«Манёвр Нидерландов в начале этой недели, которые направили в Европейскую комиссию уведомление о возможном приостановлении визового режима для Албании, вероятно, не будет успешным, но это следует рассматривать как предупреждающий сигнал для таких стран, как Украина и Грузия», - написал Йозвяк.

Отметим, Европейская комиссия рассматривает просьбу правительства Нидерландов о приостановлении безвизового въезда для албанцев после того, как большинство в парламенте Нидерландов проголосовало за такую меру.

Как сообщал УНН, с начала действия безвизового режима с Евросоюзом в июне 2017 года по 12 мая текущего года преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан.

Источник: УНН
Теги: Безвиз
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