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У Президента дали Сытнику и Холодницкому три месяца на взаимопонимание

У Президента дали Сытнику и Холодницкому три месяца на взаимопонимание

КИЕВ. 4 июня. УНН. Администрация Президента Украины определила руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры срок в три месяца, в течение которого Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти понимание и восстановить доверие к органам, продемонстрировав результаты своей работы. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Нам кажется, что есть взаимопонимание между Сытником и Холодницким и нам кажется, что в ближайшее время они должны показать результаты своей работы. Если в ближайшие три месяца результатов работы не будет, то последствия будут по результатам того, что мы увидим", - отметил Рябошапка.

По его словам, такие договоренности были достигнуты во время встречи Президента с руководителями антикоррупционных органов в пятницу, 31 мая.

"Мы обсудили возможные пути восстановления доверия к этим двум антикоррупционным институтам, которые не могут работать друг без друга", - пояснил Рябошапка цель встречи.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Администрация президента, коррупционеры, НАБУ, САП
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