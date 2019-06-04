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Последние слушания в Международном суде ООН состоятся в пятницу: Украина привела детали

Последние слушания в Международном суде ООН состоятся в пятницу: Украина привела детали

КИЕВ. 4 июня. УНН. В четверг и пятницу, 6 и 7 июня состоятся последние дни слушаний в Международном суде ООН по иску Украины против РФ. В последний день украинская сторона будет предоставлять контраргументы на позицию России, которые прозвучат в пятницу. Об этом после сегодняшних слушаний журналистам сообщил посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации Украины Всеволод Ченцов, передает корреспондент УНН.

"Российская делегация будет выступать в четверг, то есть будет их реакция, собственно, на нашу позицию. Украина получит право выступить со своими комментариями в пятницу. Как можно охарактеризовать нашу позицию - российская сторона на сегодня пытается доказать, что у суда нет юрисдикции", - сказал Ченцов.

Так, по словам дипломата, РФ удается по существу к тем же средствам в суде в презентации своей позиции, которые можно увидеть в СМИ в рамках наших переговоров.

"То есть искажение, извращение фактов, ошибочная интерпретация положений конвенции. По всем этим позициям сегодня были представлены наши контраргументы. Чувствуем себя уверенно, получим возможность в пятницу предоставить дополнительные аргументы в зависимости от того, какая будет линия россиян", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Украина
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