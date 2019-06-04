На следующей неделе в АПУ представляют законопроект по переформатированию НАПК

КИЕВ. 4 июня. УНН. Администрация Президента Украины планирует на следующей неделе представить законопроект о переформатирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент.

"На следующей неделе, думаю, мы закончим работу над законопроектом, который будет предусматривать переформатирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. К сожалению, то руководство, которое есть сегодня, не может дать результат и не оставляет никаких шансов для возобновления работы этого органа - там нет ни профессиональной компетентности, ни уверенности в незаангажированности и беспристрастности", - отметил Рябошапка.

По его словам, по завершении работы над законопроектом он будет представлен общественности.

При этом он добавил, что Президент будет обращаться к парламенту с просьбой рассмотреть его безотлагательно.

Также он уточнил, что кроме вопросов перезагрузки НАПК, законопроект предусматривает изменения в структуре руководства. Так, предполагается, что вместо коллегии по 5 руководителей НАПК будет один, а кроме того, предусматривается проведение аудита органа, чтобы через некоторое время получить публичную оценку результатов работы и эффективности органа.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к главе Верховной Рады Украины Андрей Парубий о досрочном прекращении полномочий народного депутата. Речь идет о Федоре Негое.



