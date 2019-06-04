Комитет ВР завтра рассмотрит законопроект Зеленского о незаконном обогащении

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности завтра рассмотрят законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Законопроект определен Президентом как неотложный. Соответствующая информация указана в повестке дня заседания Комитета на 5 июня 2019 года, передает УНН.

"О проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" (рег. № 10358), поданный Президентом Украины", - говорится в повестке дня.

Отмечается, что законопроект определен Президентом Украины как неотложный. Заседание запланировано на 15:00, рассмотрение законопроекта состоится в первом чтении.

Сообщается, что на заседании будет докладывать представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Напомним, 3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Сегодня текст этого законопроекта был обнародован на сайте парламента.

В АП разъяснили, что поданный в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказания за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.