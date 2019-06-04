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В АП рассказали, когда же "сажать будут"

В АП рассказали, когда же "сажать будут"

КИЕВ. 4 июня. УНН. Предвыборный лозунг Президента Украины Владимира Зеленского по заключению коррупционеров будет реализован Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Недавно Президент встречался с руководителями САП и НАБУ. Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и люди ожидают наказания тех, кто причастен к коррупции - тех, о ком много говорили, по скандалам с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Это и был месседж, о котором мы говорили - "весна придет - сажать будем", - сказал Рябошапка.

Он добавил, что этот месседж, немного трансформированный, был донесен и руководителям двух антикоррупционных институтов.

"Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты и реализацию лозунга", - отметил Рябошапка.

Напомним, Администрация Президента Украины дала руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры срок в три месяца, в течение которого Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти понимание и восстановить доверие к органам, продемонстрировав результаты своей работы.

Источник: УНН
Теги: Украина, АП, НАБУ, САП

В тексте упоминаются

Холодницкий Назар
Холодницкий Назар
Сытник Артем
Сытник Артем
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